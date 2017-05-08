Почти все летчики, участвующие в Параде Победы, прошли войну в Сирии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Практически все летчики, участвующие в этом году в Параде Победы, прошли военные действия в Сирии и награждены высокими правительственными наградами. Об этом в эфире "России 24" рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Этот год знаменателен тем, что впервые практически все пилоты, которые будут проходить над Красной площадью, - это участники боевых действий в Сирии. Они все награждены высокими государственными наградам, с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют", - сказал он.

Бондарев напомнил, что все участники парада, в том числе пилоты, получат медали "За участие в военном параде в День Победы".

По словам главнокомандующего, на параде 9 мая "есть, что посмотреть". "Мы должны показать все, чего мы достигли, что у нас есть лучшего", - подчеркнул генерал.

Подготовка к параду

Экипажи ВКС России начинают готовиться к Параду Победы почти за полгода и тщательно продумывают порядок прохождения самолетов и вертолетов над Красной площадью, рассказал Бондарев.

"Примерно за 2-2,5 месяца мы начинаем "слетывать" экипажи в группах, а саму технику готовим с января. Порядок прохождения (воздушной колонны) тщательно выверяется, докладывается руководству, утверждается министром. Тот строй, что мы видим в воздухе - это не чья-то выдумка, а указание министра", - подчеркнул главком.

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Впервые авиагруппа "Русские витязи" на этом параде будет выполнять проход на самолетах Су-30СМ. Летчики уже переучились на этот тип самолетов, выступали на них, но теперь впервые пролетят над Красной площадью.

"Наземная часть ВКС будет представлена комплексами С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1" и "Панцирь-СА". Она впервые будет показана - это арктический вариант, двухзвенный", - сказал генерал.

Бондарев пояснил, что над Красной площадью в этом году пролетят 72 летательных аппарата - по числу лет со дня Великой Победы. Но утром 9 мая с аэродромов взлетит большее количество вертолетов и самолетов - запасные борта будут сопровождать парадный воздушный строй до определенной точки, на случай непредвиденных отказов техники.

"На параде представлены все самые современные типы, которые есть в Воздушно-космических силах. И даже те, которые эксплуатируются давно, модернизированы. У нас как в воздухе, так и на земле лучшее", - подчеркнул главнокомандующий ВКС России.