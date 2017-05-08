В соревнованиях "Авиадартс-2017" в Китае примут участие 102 летчика из РФ

Мэй призвала британцев голосовать за ее партию для эффективных переговоров по BrexitМеждународная панорама 8 мая, 14:04
Президент ФИФА Инфантино не видит экономических проблем в организацииСпорт 8 мая, 13:38
Грайсс займет место в воротах сборной Германии в матче с командой России на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 13:34
Почти все летчики, участвующие в Параде Победы, прошли войну в СирииАрмия и ОПК 8 мая, 13:33
Промес на русском языке поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержкуСпорт 8 мая, 13:31
Парфенов: "Спартак" заслужил победу в чемпионате России по футболу в этом сезонеСпорт 8 мая, 12:59
Церемония празднования 50-летия Вечного огня в Москве. ВидеотрнасляцияОбщество 8 мая, 12:57
Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионствуСпорт 8 мая, 12:51
Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионовСпорт 8 мая, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более сотни российских летчиков отправятся в августе этого года в Китай, чтобы побороться за первенство в восьми номинациях конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"В этом году ВКС впервые будут участвовать в соревнованиях "Авиадартс" в Китайской Народной Республике. Будут участвовать 39 экипажей, это 102 пилота. Это огромная ответственность, и мы, естественно, готовимся", - сказал он.
Бондарев напомнил, что строгие правила "Авиадартса" предусматривают участие в конкурсе новых летчиков каждый год.
"Следим за тем, чтобы все время были новые пилоты - не те, кто уже показал себя, а именно те, кто ни разу не участвовал и достиг определенных высот. На молодежи сейчас будет лежать огромная ответственность - представить нашу страну за рубежом", - сказал генерал.
В международном этапе конкурса будет восемь номинаций, добавил он.
"Хотя бы первое общекомандное место должно быть за нами. До этого всегда занимали первые места и не имеем права в этом году упустить такую возможность", - подчеркнул Бондарев.