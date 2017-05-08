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В соревнованиях "Авиадартс-2017" в Китае примут участие 102 летчика из РФ

Армия и ОПК
8 мая, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

В международном этапе конкурса будет восемь номинаций

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более сотни российских летчиков отправятся в августе этого года в Китай, чтобы побороться за первенство в восьми номинациях конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017". Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В этом году ВКС впервые будут участвовать в соревнованиях "Авиадартс" в Китайской Народной Республике. Будут участвовать 39 экипажей, это 102 пилота. Это огромная ответственность, и мы, естественно, готовимся", - сказал он.

Бондарев напомнил, что строгие правила "Авиадартса" предусматривают участие в конкурсе новых летчиков каждый год.

"Следим за тем, чтобы все время были новые пилоты - не те, кто уже показал себя, а именно те, кто ни разу не участвовал и достиг определенных высот. На молодежи сейчас будет лежать огромная ответственность - представить нашу страну за рубежом", - сказал генерал.

В международном этапе конкурса будет восемь номинаций, добавил он.

"Хотя бы первое общекомандное место должно быть за нами. До этого всегда занимали первые места и не имеем права в этом году упустить такую возможность", - подчеркнул Бондарев.

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