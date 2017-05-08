Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские штурмовики Су-25 впервые примут участие в Параде Победы в Душанбе

Армия и ОПК
8 мая, 14:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, мая. /ТАСС

Самолеты пройдут церемониальным строем на высоте около 300 метров со скоростью до 500 км/ ч

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Российская военная авиация впервые примет участие в совместном военном параде, который пройдет в столице Таджикистана 9 мая. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Звено штурмовиков Су-25СМ впервые примет участие в Параде Победы в Душанбе. Самолеты пройдут церемониальным строем на высоте около 300 метров со скоростью до 500 км/ ч", - сказал полковник.

Ранее оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа была перебазирована на аэродром Айни (Таджикистан) с авиабазы Кант в Киргизии для обеспечения совместной боевой подготовки военнослужащих России и Таджикистана.

Также более 100 военнослужащих 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, парадным расчетом пройдут в одном строю с солдатами и офицерами Минобороны и других силовых ведомств республики.

201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия Таджикистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
2
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
3
СМИ: Захарченко обвинил Киев в организации взрывов в районе комплекса Саур-Могила
4
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
5
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Ростовской области похищен трехлетний ребенок
Темы дня
Загрузка...
Реклама