Российские штурмовики Су-25 впервые примут участие в Параде Победы в Душанбе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Российская военная авиация впервые примет участие в совместном военном параде, который пройдет в столице Таджикистана 9 мая. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Звено штурмовиков Су-25СМ впервые примет участие в Параде Победы в Душанбе. Самолеты пройдут церемониальным строем на высоте около 300 метров со скоростью до 500 км/ ч", - сказал полковник.
Ранее оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа была перебазирована на аэродром Айни (Таджикистан) с авиабазы Кант в Киргизии для обеспечения совместной боевой подготовки военнослужащих России и Таджикистана.
Также более 100 военнослужащих 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, парадным расчетом пройдут в одном строю с солдатами и офицерами Минобороны и других силовых ведомств республики.
201-я военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.