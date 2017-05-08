Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Количество призывников, освобожденных от прохождения военной службы по состоянию здоровья, сократилось за последние семь лет на 10%. Об этом сообщили в Главном центре военно-врачебной экспертизы Минобороны России.
"В настоящее время показатель годности к военной службе имеет стойкую тенденцию к увеличению на всей территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве. По данным Минобороны, самый высокий показатель годности к военной службе фиксируется на юге России (87,3%). В 2016 году лидером по числу приступивших к службе призывников стал Ставропольский край.
Военные назвали и основные заболевания, дающие призывнику право не проходить военную службу. Ими стали болезни костно-мышечной системы, системы кровообращения (из- за нарушения сердечного ритма), гипертония, а также болезни органов пищеварения.
"Усилен медицинский контроль за готовностью к приему пополнения воинскими частями, размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслуживанием. На этапе призыва в целях предотвращения возникновения массовых заболеваний в воинских коллективах проводится массовая вакцинация", - подытожили в Минобороны, отметив, что в рамках текущей призывной кампании (до 15 июля) планируется призвать на военную службу 142 тыс. человек.