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Количество освобожденных от призыва по состоянию здоровья сократилось на 10%

Армия и ОПК
8 мая, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

По данным Минобороны, самый высокий показатель годности к службе фиксируется на юге России

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Количество призывников, освобожденных от прохождения военной службы по состоянию здоровья, сократилось за последние семь лет на 10%. Об этом сообщили в Главном центре военно-врачебной экспертизы Минобороны России.

"В настоящее время показатель годности к военной службе имеет стойкую тенденцию к увеличению на всей территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве. По данным Минобороны, самый высокий показатель годности к военной службе фиксируется на юге России (87,3%). В 2016 году лидером по числу приступивших к службе призывников стал Ставропольский край.

Военные назвали и основные заболевания, дающие призывнику право не проходить военную службу. Ими стали болезни костно-мышечной системы, системы кровообращения (из- за нарушения сердечного ритма), гипертония, а также болезни органов пищеварения.

"Усилен медицинский контроль за готовностью к приему пополнения воинскими частями, размещением, питанием, водоснабжением и банно-прачечным обслуживанием. На этапе призыва в целях предотвращения возникновения массовых заболеваний в воинских коллективах проводится массовая вакцинация", - подытожили в Минобороны, отметив, что в рамках текущей призывной кампании (до 15 июля) планируется призвать на военную службу 142 тыс. человек.

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