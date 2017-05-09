Подлодки и авиация Северного флота покажут тактические приемы слушателям академии Генштаба

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Атомные подводные лодки, надводные корабли и авиация Северного флота в мае продемонстрируют слушателям Военной академии Генштаба выход из-под удара условного противника и борьбу с "неприятельскими" субмаринами, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота Вадим Серга.
По его словам, показное занятие "Кумжа-2017" станет основным мероприятием боевой подготовки на флоте до конца мая.
"В нем будут задействованы силы Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, атомные подводные лодки, самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота", - перечислил офицер.
"В ходе занятия североморцы продемонстрируют тактику действий сил флота при выводе из-под удара условного противника, организацию противовоздушной обороны соединения кораблей на переходе морем, противолодочные действия и выполнение других специальных задач", - пояснил Серга.
Всего же до конца мая в Баренцевом море боевую подготовку будут проходить экипажи более чем 20 кораблей и подлодок Северного флота, заключил офицер.