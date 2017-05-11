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"Калашников" в 2018 году начнет испытания 20-тонного разведывательно-ударного робота

Армия и ОПК
11 мая, 9:01 UTC+3

В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн, начнутся в России в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.

"В следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор "Калашникова" в интервью ТАСС рассказал, что концерн разрабатывает тяжелый разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. "Он уже даже катается", - сообщил тогда Криворучко.

В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero. 

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