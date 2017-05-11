"Калашников" в 2018 году начнет испытания 20-тонного разведывательно-ударного робота

Хоккеист "Вашингтона" Оши назвал игру Овечкина в плей-офф великолепнойСпорт 11 мая, 9:07
Глава КОНКАКАФ: Россия проведет первоклассный чемпионат мира в 2018 годуСпорт 11 мая, 9:04
Гончар: Малкин внес огромный вклад в победу "Питтсбурга" в плей-офф НХЛ над "Вашингтоном"Спорт 11 мая, 8:59
Глава КОНКАКАФ: США, Канаде и Мексике при подготовке к ЧМ по футболу пригодится опыт РФСпорт 11 мая, 8:39
Экс-глава "Роснано" Меламед освобожден из-под домашнего арестаПроисшествия 11 мая, 8:36
Tesla начала принимать заказы на солнечные батареи нового типаНаука 11 мая, 8:33
Эксперт: частые неудачи "Вашингтона" в плей-офф НХЛ сказались на серии с "Питтсбургом"Спорт 11 мая, 8:29
Кафу: Россия готова к ЧМ по футболу гораздо лучше, чем Бразилия за год до турнираСпорт 11 мая, 8:09
Семин: самый памятный подарок на день рождения - победа над "Спартаком" в 1996 годуСпорт 11 мая, 8:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Испытания новейшего разведывательно-ударного комплекса, масса которого составит около 20 тонн, начнутся в России в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна "Калашников" (входит в Ростех) Алексей Криворучко.
"В следующем году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее гендиректор "Калашникова" в интервью ТАСС рассказал, что концерн разрабатывает тяжелый разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. "Он уже даже катается", - сообщил тогда Криворучко.
В прошлом году "Калашников" показал свой первый роботизированный комплекс "Соратник", созданный по заданию Минобороны РФ. Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.