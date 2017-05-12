Российские десантники начали готовиться к соревнованиям "Рязанский кремль-2017"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подготовка военнослужащих Воздушно-десантных войск к международным соревнованиям по парашютному спорту "Кубок ЦСПК "Рязанский кремль - 2017" началась в Рязани. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"К стартам готовятся более 100 спортсменов, из них около 40 женщин. Им предстоит выполнить около 3 тыс. прыжков с парашютом с различных высот, - отметили в военном ведомстве. - Подготовка проводится в рамках учебно-тренировочного сбора, который продлится до 22 мая"
По окончании отборочных стартов будет определен состав сборной команды, в которую включат по пять мужчин и женщин. Все они на заключительных соревнованиях будут бороться за победу в трех упражнениях: точность приземления, одиночная и групповая акробатика.
Международные соревнованиям по парашютному спорту "Кубок ЦСПК "Рязанский кремль-2017" пройдут в конце мая.