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Коссович: "ткань" перспективной экипировки сможет защитить военных от химоружия

Армия и ОПК
12 мая, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Новый материал также планируется использовать не только для армии, но и для производства одежды, снаряжения для экстремальных видов спорта и спецовок для полярников

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Химики Саратовского госуниверситета создали по поручению Фонда перспективных исследований материал, способный защитить от химического и биологического оружия, сообщил в интервью ТАСС президент вуза Леонид Коссович.

Интервью

Леонид Коссович

Леонид Коссович: армию будущего оденут в водонепроницаемую, но "дышащую" экипировку

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"Совместно с промышленными партнерами изготовлены опытные образцы костюмов для Минобороны и МВД, начался этап их опытной носки. После его завершения можно говорить о готовности к (промышленному - прим. ТАСС) производству", - рассказал Коссович.

Этап опытной носки экипировки военнослужащего, покрытой специальной мембраной, должен завершиться в этом году. Затем будет проведена сертификация изделия.

"К следующему этапу подключится правительство Саратовской области, которое уже приступило к разработке инвестпроекта по созданию полноценного производства новых мембран", - рассказал собеседник агентства.

По словам президента вуза, новые мембраны, способные за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ, не препятствуя при этом циркуляции воздуха, были созданы в рамках более крупного проекта Фонда перспективных исследований по созданию перспективной боевой экипировки для военных. Работы над ним начались в 2014 году. Сейчас уже проведены все необходимые теоретические исследования, практически завершены технологические изыскания и ведется подготовка к серийному производству разработанных материалов. "По заданию одного из московских партнеров приступаем к изготовлению крупной партии - мембранных материалов общей длинной полотна около 7 км", - добавил Коссович.

Новый материал предполагается использовать не только при изготовлении экипировки военных, но и для производства одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, спецовок для полярников.

"По своим свойствам отечественная разработка превосходит иностранные аналоги. Причем она дешевле и вся производственная цепочка полностью сконцентрирована в России. Учитывая, что у нас в стране отсутствует собственное производство мембранных водонепроницаемых и одновременно паропроницаемых материалов, и все подобные материалы закупаются за рубежом, наша разработка будет востребована отечественной промышленностью, интерес к ней уже проявили несколько крупных производителей", - уверен президент университета.

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