Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВО

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки. В море экипаж отработает слаженность боевых расчетов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке", - сказал Серга.
Ранее экипаж корабля прошел подготовку к походу, проверку оружия и технических средств. После учений "Маршал Устинов" вернется в Североморск.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе, спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года. Его длина достигает 186 метров, ширина - 20,8 метра, максимальная скорость - 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно- ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" - на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на Северном.