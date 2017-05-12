Генерал-лейтенант Авдеев получил штандарт командующего Первой танковой армией

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий вручил штандарт командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанту Алексею Авдееву. Как сообщили журналистам в пресс-службе округа, торжественная церемония прошла в штабе объединения.

"Серицкий выразил слова благодарности Авдееву от командования и военного совета Западного военного округа за безупречную службу и достойное выполнение всех поставленных задач. В ответном слове Авдеев заверил, что приложит все свои знания и опыт для повышения боеготовности объединения, создания в нем здоровой моральной атмосферы, привития военнослужащим высокого чувства долга и ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее генерал-лейтенант Авдеев занимал должность командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.