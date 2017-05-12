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Саратовские ученые создали «ткань», защищающую от химического и биологического оружия

Армия и ОПК
12 мая, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Испытания материала продлятся до конца года, затем к производству экипировки подключится правительство Саратовской области

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Химики Саратовского госуниверситета создали по поручению Фонда перспективных исследований материал, способный защитить человека от химического и биологического оружия. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент вуза Леонид Коссович.

"Совместно с промышленными партнерами изготовлены опытные образцы костюмов для Минобороны и МВД, начался этап их опытной носки. После его завершения можно говорить о готовности к (промышленному - прим. ТАСС) производству", - рассказал Коссович.

Испытания опытных образцов экипировки военнослужащего, покрытых специальной мембраной, должны завершиться в этом году. Затем будет проведена сертификация изделия. "К следующему этапу подключится правительство Саратовской области, которое уже приступило к разработке инвестпроекта по созданию полноценного производства новых мембран", - рассказал собеседник агентства.

По словам президента вуза, новый материал, способный за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ, не препятствуя при этом циркуляции воздуха, был создан в рамках более крупного проекта Фонда перспективных исследований по созданию перспективной боевой экипировки для военных.

Новый материал предполагается использовать не только при изготовлении экипировки военных, но и для производства одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, спецодежды для полярников.

"По своим свойствам отечественная разработка превосходит иностранные аналоги. Причем она дешевле и вся производственная цепочка полностью сконцентрирована в России. Учитывая, что у нас в стране отсутствует собственное производство мембранных водонепроницаемых и одновременно паропроницаемых материалов, и все подобные материалы закупаются за рубежом, наша разработка будет востребована отечественной промышленностью, интерес к ней уже проявили несколько крупных производителей", - уверен президент университета.

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