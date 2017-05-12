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Более 400 кинологов со своими собаками пополнят ряды ВС РФ

Армия и ОПК
12 мая, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Младшие специалисты служебного собаководства вместе со своими питомцами прошли полный курс обучения по специальностям караульной и минно-разыскной службы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 400 военных кинологов со служебными собаками пополнят ряды Вооруженных сил России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"Сегодня состоялся выпуск более 400 специалистов-кинологов 470-го учебного центра служебного собаководства Минобороны РФ, которые пополнят ряды Вооруженных сил. Младшие специалисты служебного собаководства вместе со своими питомцами прошли полный курс обучения по специальностям караульной и минно-разыскной службы", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что 15 мая выпускники со своими собаками отправятся в воинские части. Нести караульную службу и проводить минно-разыскные работы будут немецкие, восточноевропейские, южнорусские, среднеазиатские и кавказские овчарки, а также ротвейлеры и черные терьеры.

470-й учебный центр служебного собаководства Минобороны РФ является единственным учебным заведением Вооруженных сил РФ, готовящим специалистов-кинологов.

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