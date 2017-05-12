Учебный центр ВМФ РФ подготовит более 10 экипажей для новейших кораблей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 10 экипажей для строящихся кораблей нового поколения подготовит в 2017 году Объединенный учебный центр ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В настоящее время завершающий этап подготовки проходят экипажи малого ракетного корабля "Ураган", оснащенного высокоточным оружием, а также патрульного корабля нового поколения "Василий Быков", - сообщил он.

Кроме того, ученый центр ВМФ в 2017 году подготовит 35 корабельных боевых расчетов для всех видов боевых кораблей, находящихся в составе Тихоокеанского, Северного, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Как пояснил заместитель начальника Объединенного учебного центра ВМФ капитан первого ранга Игорь Григорьев, речь идет о корабельных боевых расчетах для таких кораблей, как ракетный крейсер "Маршал Устинов" и гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг".