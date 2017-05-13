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Военные стран "СМОА плюс" в 2019 году в Малайзии проведут учения по реагированию на ЧС

Армия и ОПК
13 мая, 9:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что это решение было принято на десятом заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс"

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военные стран - участниц "СМОА плюс" в 2019 году проведут в Малайзии учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщили в Минобороны России.

Такое решение, уточнили в ведомстве, было принято на десятом заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс" (совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу) по гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, которое прошло в Куала-Лумпуре.

"Заседание проходило под малайзийским и американским сопредседательством. Утвержден план сотрудничества стран - участниц "СМОА плюс" на 2017-2019 годы по вопросам гуманитарного содействия и чрезвычайного реагирования, принято решение о подготовке и проведении международного учения в 2019 году на территории Малайзии", - сказали в Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, "зарубежными делегациями выражена заинтересованность в изучении опыта Вооруженных сил РФ в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В АСЕАН входят десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона, к их партнерам по диалогу относятся восемь государств - Россия, США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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