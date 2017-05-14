Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России

Боксер Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июляСпорт 14 мая, 12:32
Эмманюэль Макрон провозглашен президентом ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:29
В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:12
Семин заявил, что впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту НазаровуСпорт 14 мая, 11:10
Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛСпорт 14 мая, 10:29
Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFCСпорт 14 мая, 10:08
Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров заявил, что не знает причину шумихи вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали пуск баллистической ракеты КНДР, она летела в сторону от РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российскими средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23:30 мск 13 мая обнаружен пуск баллистической ракеты с территории КНДР. Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России)", - говорится в сообщении.
Траектория полета ракеты проходила в направлении от границы России и на значительном удалении, добавили в ведомстве. "Никакой опасности Российской Федерации данный ракетный пуск не представлял. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме", - отметили в Минобороны.