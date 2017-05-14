Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия во Владикавказе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия и вождении специальных автомобилей на сборах во Владикавказе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня начались сборы с органами военной полиции на полигоне Шахри (город Владикавказ) под руководством начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Основная цель сборов - это оценить результаты деятельности региональных органов военной полиции, военных комендатур и ВАИ за зимний период обучения", - сказали в Минобороны.

"Более 300 военных комендантов и начальников ВАИ будут оценены по итогам сдачи практических занятий по огневой, инженерной, физической подготовке, а также вождению специальных автомобилей и преодолению препятствий в различных условиях обстановки", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что "в ходе сборов с органами военной полиции будет впервые проводиться стрельба из нелетального оружия, которое в Минобороны стоит на вооружении только у военной полиции".

"Кроме этого, участникам сборов будут продемонстрированы практические действия подразделений военной полиции при отражении нападения условных террористов", - отметили в министерстве.

Завершатся сборы подведением итогов 19 мая, добавили в военном ведомстве.