Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия во Владикавказе

Эксперт: хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМСпорт 14 мая, 14:17
СМИ: Макрон произвел первые назначения в аппарате Елисейского дворцаМеждународная панорама 14 мая, 14:13
"Олланд предпочел не рисковать": экс-президент Франции покинул Елисейский дворецМеждународная панорама 14 мая, 13:59
"Терек" одержал четвертую победу подряд в РФПЛ, обыграв "Томь"Спорт 14 мая, 13:55
Тренер: ходок Широбоков едет на Кубок Европы побеждать, но сделать это ему будет непростоСпорт 14 мая, 13:40
Макрон намерен добиваться единства и согласия во ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 13:24
Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июляСпорт 14 мая, 12:32
Эмманюэль Макрон провозглашен президентом ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:29
В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия и вождении специальных автомобилей на сборах во Владикавказе. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня начались сборы с органами военной полиции на полигоне Шахри (город Владикавказ) под руководством начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Основная цель сборов - это оценить результаты деятельности региональных органов военной полиции, военных комендатур и ВАИ за зимний период обучения", - сказали в Минобороны.
"Более 300 военных комендантов и начальников ВАИ будут оценены по итогам сдачи практических занятий по огневой, инженерной, физической подготовке, а также вождению специальных автомобилей и преодолению препятствий в различных условиях обстановки", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что "в ходе сборов с органами военной полиции будет впервые проводиться стрельба из нелетального оружия, которое в Минобороны стоит на вооружении только у военной полиции".
"Кроме этого, участникам сборов будут продемонстрированы практические действия подразделений военной полиции при отражении нападения условных террористов", - отметили в министерстве.
Завершатся сборы подведением итогов 19 мая, добавили в военном ведомстве.