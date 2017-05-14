Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия во Владикавказе

Армия и ОПК
14 мая, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Сборы проводятся с целью оценить результаты деятельности региональных органов военной полиции, комендатур и военной автомобильной инспекции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Военные полицейские посоревнуются в стрельбе из нелетального оружия и вождении специальных автомобилей на сборах во Владикавказе. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня начались сборы с органами военной полиции на полигоне Шахри (город Владикавказ) под руководством начальника Главного управления военной полиции ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Основная цель сборов - это оценить результаты деятельности региональных органов военной полиции, военных комендатур и ВАИ за зимний период обучения", - сказали в Минобороны.

"Более 300 военных комендантов и начальников ВАИ будут оценены по итогам сдачи практических занятий по огневой, инженерной, физической подготовке, а также вождению специальных автомобилей и преодолению препятствий в различных условиях обстановки", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что "в ходе сборов с органами военной полиции будет впервые проводиться стрельба из нелетального оружия, которое в Минобороны стоит на вооружении только у военной полиции".

"Кроме этого, участникам сборов будут продемонстрированы практические действия подразделений военной полиции при отражении нападения условных террористов", - отметили в министерстве.

Завершатся сборы подведением итогов 19 мая, добавили в военном ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
Парад Победы — 2017
Хищные птицы армии
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
3
"Олланд предпочел не рисковать": экс-президент Франции покинул Елисейский дворец
4
Минобороны РФ: баллистическая ракета КНДР упала в 500 км от России
5
Полиция обнаружила тело пропавшего в Липецкой области ребенка
6
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов
7
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама