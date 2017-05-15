Российский самолет на этой неделе выполнит наблюдательный полет над США

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские инспекторы на этой неделе выполнят наблюдательный полет над территорией США в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил журналистам начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"Наблюдательный полет максимальной дальностью до 4,25 тысячи километров будет выполняться в период с 15 по 20 мая 2017 года с использованием аэродрома открытого неба Трэвис (Калифорния)", - сказал он.
Рыжков отметил, что маршрут согласован с американской стороны, причем специалисты наблюдаемой стороны на борту самолета Ту-154МЛк-1 будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.
Этот полет станет для России 14-м с начала года наблюдательным полетом над территориями стран - участниц Договора по открытому небу. Как сообщалось ранее, 15-й такой полет будет выполнен в ближайшие дни над территорией Великобритании.