Российский самолет на этой неделе выполнит наблюдательный полет над США

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские инспекторы на этой неделе выполнят наблюдательный полет над территорией США в рамках международного Договора по открытому небу, сообщил журналистам начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет максимальной дальностью до 4,25 тысячи километров будет выполняться в период с 15 по 20 мая 2017 года с использованием аэродрома открытого неба Трэвис (Калифорния)", - сказал он.

Рыжков отметил, что маршрут согласован с американской стороны, причем специалисты наблюдаемой стороны на борту самолета Ту-154МЛк-1 будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Этот полет станет для России 14-м с начала года наблюдательным полетом над территориями стран - участниц Договора по открытому небу. Как сообщалось ранее, 15-й такой полет будет выполнен в ближайшие дни над территорией Великобритании.