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Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции

Армия и ОПК
15 мая, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов напомнил, что продолжается перевооружение РВСН, флот получает подлодки типа "Борей", идет модернизация бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС

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Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 "Ярс" и бронеавтомобили "Тигр" с БМДУ "Арбалет"

Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 "Ярс" и бронеавтомобили "Тигр" с БМДУ "Арбалет"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в условиях санкций Запада стали активнее создавать отечественные аналоги иностранной высокотехнологичной продукции, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"В условиях введения рядом стран Запада санкций против Российской Федерации активизирована работа организаций оборонно-промышленного комплекса по созданию отечественных аналогов высокотехнологичной продукции зарубежного производства. Для разработки новых и перспективных образцов, комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники, развития инновационных технологий созданы институты генеральных конструкторов, а также руководителей приоритетных технологических направлений", - рассказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

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Говоря о реализации документов стратегического планирования и решений Совбеза в сфере развития стратегических ядерных сил, Попов напомнил, что продолжается перевооружение РВСН, в том числе на новые комплексы "Ярс", флот получает подводные лодки стратегического назначения типа "Борей", также идет модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

"Боевые возможности воинских формирований Сухопутных войск повышаются за счет поступления новых образцов вооружения, военной техники, при этом уровень оснащенности современным вооружением и военной техникой доведен до 42%, - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ. - Потенциал Военно-морского флота повысился за счет ввода в состав надводных кораблей и многоцелевых подводных лодок нового поколения".

По словам Попова, беспилотная авиация также получила качественное развитие: сформировано 36 специализированных воинских частей и подразделений, на вооружении которых находится порядка 2 тысяч современных беспилотных летательных систем.

Заместитель секретаря Совбеза отметил, что оснащение военных современным вооружением и техникой продолжается "в заданных темпах". По итогам прошлого года оснащенность армии новым оружием и техникой составила 58,3%, напомнил Попов.

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