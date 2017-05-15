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Военных и авиацию РФ перебросят в Таджикистан к 30 мая на учения "Душанбе - Антитеррор"

Армия и ОПК
15 мая, 7:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, мая. /ТАСС

"Душанбе - Антитеррор - 2017" - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Активная фаза международных учений "Душанбе - Антитеррор - 2017" начнется в Таджикистане 30 мая, для участия в ней в республику перебросят дополнительный контингент российских военных и авиацию. Об этом сообщил  помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Российский воинский контингент примет участие в международных учениях "Душанбе - Антитеррор - 2017", практические действия в рамках которых начнутся 30 мая на территории Республики Таджикистан. В ходе маневров совместная группировка сухопутных войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям в горной местности, а также элементы миротворческой операции", - сказал Рощупкин.

По его словам, для выполнения задач маневров потенциал 201-й российской военной базы в Таджикистане будет усилен. "В районы проведения учения будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно- транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ. Действия совместной группировки обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск РХБЗ и другие", - перечислил офицер. При этом он не уточнил количество привлекаемых сил.

Как сообщалось ранее, "Душанбе - Антитеррор - 2017" - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), причем заключительный этап должен состояться в Таджикистане.

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