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В России создан аванпроект беспилотника среднего класса "Фрегат"

Армия и ОПК
15 мая, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Гендиректор компании Армен Исаакян в интервью ТАСС отметил, что вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" создала аванпроект среднего беспилотника вертикального взлета семейства "Фрегат". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Армен Исаакян.

"Мы уже подтвердили тактико-технические характеристики беспилотника среднего класса семейства "Фрегат" вертикального взлета на масштабных моделях, провели натурные полевые работы, сделали аванпроект - словом, у нас есть полная готовность к реализации этого проекта", - сказал он.

Интервью

Армен Исаакян

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Гендиректор компании подчеркнул, что вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка. "Я оцениваю ее пока как низкую. И причина, прежде всего, в вопросах регулирования, обеспечения безопасности, готовности технологий, экономики изделия", - перечислил Исаакян.

Кроме того, группа "Кронштадт" давно занимается тематикой тяжелого беспилотника.

"Этой тематикой компания занимается достаточно давно. За эти годы мы создали серьезные наработки, связанные с композитным производством, с созданием бортовой электроники и авионики, систем управления и связи, наземных пунктов, полезных нагрузок и программного обеспечения", - подчеркнул глава компании.

Впервые перспективный скоростной беспилотник безаэродромного базирования "Фрегат" был представлен на авиасалоне МАКС-2015. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.

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