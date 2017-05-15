В России создан аванпроект беспилотника среднего класса "Фрегат"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" создала аванпроект среднего беспилотника вертикального взлета семейства "Фрегат". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Армен Исаакян.

"Мы уже подтвердили тактико-технические характеристики беспилотника среднего класса семейства "Фрегат" вертикального взлета на масштабных моделях, провели натурные полевые работы, сделали аванпроект - словом, у нас есть полная готовность к реализации этого проекта", - сказал он.

Гендиректор компании подчеркнул, что вывод на рынок среднего "Фрегата" напрямую зависит от степени зрелости рынка. "Я оцениваю ее пока как низкую. И причина, прежде всего, в вопросах регулирования, обеспечения безопасности, готовности технологий, экономики изделия", - перечислил Исаакян.

Кроме того, группа "Кронштадт" давно занимается тематикой тяжелого беспилотника.

"Этой тематикой компания занимается достаточно давно. За эти годы мы создали серьезные наработки, связанные с композитным производством, с созданием бортовой электроники и авионики, систем управления и связи, наземных пунктов, полезных нагрузок и программного обеспечения", - подчеркнул глава компании.

Впервые перспективный скоростной беспилотник безаэродромного базирования "Фрегат" был представлен на авиасалоне МАКС-2015. Аппарат предназначен для воздушной разведки и доставки грузов.