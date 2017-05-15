В России создано виртуальное поле боя для роботов и беспилотников

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Единое виртуальное поле боя, с помощью которого можно испытывать роботов и беспилотники, создано в интересах российской армии. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.

"У нас есть новая модификация "Комбата", мы интегрировали туда элементы беспилотника и робототехники, сделали систему более гибкой и открытой для интеграции технических средств обучения других производителей", - сказал он.

Виртуальное поле боя включает в себя тренажер "Комбат", а также средства интеграции тренажеров и виртуальных моделей любых объектов. Сейчас группа "Кронштадт" улучшает характеристики 3D-визуализации и геопространственной основы тренажера.

"Совмещение математической модели и системы визуализации в единое виртуальное 3D-пространство с очень реалистичным изображением местности позволяет смоделировать и отработать применение межвидовой группировки сил с применением живой силы и любой техники - вертолетов, танков, бронетранспортеров, беспилотников и роботов", - пояснил Исаакян.

На таком виртуальном полигоне можно отработать функциональное применение роботов, выявить все их возможные недочеты уже на этапе проектирования или создания головных образцов. "Это, разумеется, не полное замещение реальных испытаний, но с точки зрения создания технологий и продуктов это очень важно", - подчеркнул Исаакян.

В это виртуальное поле боя интегрируется любая техника - авиационная, сухопутная или морская. Его эффективно использовать для тактического звена межвидовой группировки сил, например, бригады.