Группа "Кронштадт" планирует изучить неблагоприятные факторы, влияющие на летчиков

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" совместно с партнерами из Сколкова планирует исследовать влияние на летчиков различных неблагоприятных факторов во время полета. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Армен Исаакян.
"Сегодня мы с партнерами прорабатываем возможность запуска фундаментальных исследований на базе центра Сколково, касающихся влияния на пилотов различных внешних и внутренних факторов, их психофизического состояния во время полетов. Посмотрим, может быть, нам удастся сделать в России такой проект", - сказал он.
Исаакян напомнил, что в марте 2017 года группа "Кронштадт" поставила австрийской компании AMST программный комплекс для авиационного тренажера пространственной дезориентации.
"Эта система основывается на математическом моделировании и визуализации различных внештатных ситуаций и сложных погодных условий, в которых могут оказаться пилоты гражданского самолета", - сказал он.