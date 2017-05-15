Российская армия получила первую партию новых подвижных радиоцентров "Антей"

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) поставил Минобороны РФ первую партию подвижных радиоцентров нового поколения "Антей". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи.
"Поставляемая техника базируется на современных технологиях SDR (программно-определяемое радио) и призвана заменить устаревшие комплексы связи "Поиск" и "Зарево" предыдущих поколений, стоящие на вооружении российской армии. Одна приемная машина "Антея" по функциональности заменяет три старых Р-161ПУ (Автоматизированный радиоприемный узел - прим. ТАСС)", - сказали в холдинге.
"Антей" обеспечивает работу со всеми используемыми в Вооруженных силах РФ видами стандартных радиосигналов на стоянке и в движении. А технология SDR и программно- определяемая платформа комплекса позволяют регулярно обновлять программное обеспечение радиоцентра с добавлением новых функций и расширением возможностей.