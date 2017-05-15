Тральщики Северного флота на учениях очистили Баренцево море от мин

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МУРМАНСК, 15 мая. /ТАСС/. Минно-тральные корабли Северного флота на учениях очистили Баренцево море от мин. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"Тральщики на учениях в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море отработали действия по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил Северного флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия", - говорится в сообщении.
В ходе учений экипажи тральщиков "Полярный", "Ядрин" и "Соловецкий юнга" установили контактные и неконтактные тралы, провели учения по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами через минное заграждение. Корабельная группа уничтожила все учебные якорные и донные мины.
Также экипажи отработали слаженность действий в группе и организацию обороны при переходе морем и в точках якорной стоянки.