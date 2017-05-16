Судно связи "Иван Хурс" спустят на воду в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Судно связи проекта 18280 "Иван Хурс" во вторник будет спущено на воду, сообщили в пресс-службе завода "Северная верфь", на котором оно строится.
В начале мая на "Северной верфи" состоялась выкатка судна из эллинга. На предприятии уточнили, что его спуск на воду приурочен ко Дню Балтийского флота. "Швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая", - напомнили на "Северной верфи".
До конца текущего года "Иван Хурс" должен быть передан Военно-морскому флоту, сказали на верфи. Как сообщил ранее командующий войсками Южного военного округа генерал- полковник Александр Дворников, "Иван Хурс" ждут в округе в этом году.
Второе судно проекта 18280 "Иван Хурс" было заложено осенью 2013 года. Оно названо в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота.
Головной корабль "Юрий Иванов", заложенный в 2004 году, был передан Северному флоту в 2015 году.
Суда этого проекта предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тыс. миль, экипаж судна состоит из 120 человек.