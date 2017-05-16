Корабли ТОФ провели учения по уничтожению подводной лодки условного противника

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника. В учениях приняли участие малые противолодочные корабли " МПК-107" и "МПК-82", сообщает во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Корабельная противолодочная ударная группа ТОФ провела учение, в ходе которого экипажи малых противолодочных кораблей " МПК-107" и "МПК-82" отработали комплекс задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с использованием торпедного вооружения. <...> В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего по обнаруженной лодке кораблями были выполнены торпедные стрельбы и применены реактивные бомбовые установки", - сообщает представитель пресс-службы ВВО.
В каком районе проводились учения не сообщается.
Также в ходе учений были проведены минные постановки, артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по совместному маневрированию.