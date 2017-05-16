Летчики в Забайкалье отработали перехват самолета-нарушителя и "воздушную дуэль"

ЧИТА, 16 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Летчики истребителей Су-30СМ отработали в Забайкальском крае перехват условного нарушителя воздушного пространства и "воздушную дуэль", сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"В Восточном военном округе состоялось летно- тактическое учение с летным составом истребительной авиачасти, дислоцированной в Забайкальском крае. В ходе практической части учения летчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства в зоне ответственности", - сказал Гордеев.

Летчики выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя, отработали проведение воздушной разведки, обнаружение и перехват воздушного судна противника.

Особое внимание летчики уделили отработке элементов воздушного боя, в том числе на малых высотах с изменением вектора скорости и угловой скорости при поворотах и разворотах. Пилоты совершенствовали и свои навыки как в "воздушной дуэли", так и в составе авиационных пар и групп.