Новый полевой мобильный госпиталь поступил на вооружение танковой дивизии на Урале

"Известия": Минкультуры сократит поддержку игровых кинопроектовКультура 16 мая, 5:46
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛСпорт 16 мая, 5:44
Сотрудник Google нашел возможный "северокорейский след" в недавней массовой кибератакеМеждународная панорама 16 мая, 5:31
"Известия": в Госдуме создадут совет по культуре, религии и межнациональным отношениямОбщество 16 мая, 4:59
Американский призер ОИ-2014 в шорт-треке дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 мая, 4:48
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клеветуПолитика 16 мая, 4:24
THR: хакеры похитили фильм производства Walt Disney и требуют за него выкупМеждународная панорама 16 мая, 4:21
Маккейн: президент США имеет право делиться секретной информациейМеждународная панорама 16 мая, 4:01
В США компания SpaceX осуществила запуск ракеты со спутником связиКосмос 16 мая, 3:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый полевой мобильный госпиталь поступил по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на вооружение танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной на Урале. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Новый полевой мобильный госпиталь поступил по ГОЗ. В комплект подразделения входят более 50 пневмокаркасных сооружений, позволяющих переброску различными видами транспорта и быстрое возведение. Оказание неотложной врачебной помощи возможно уже через два часа после начала монтажа. Пропускная способность достигает 150 человек в сутки", - сказал полковник.
В состав мобильного госпиталя входят приемо-сортировочный, хирургический, госпитальный, медицинский, санитарно-эпидемиологический, стоматологический и другие модули. "Госпиталь находится на вооружении танковой дивизии, воссозданной на Урале в декабре 2016 года", - уточнил Рощупкин.