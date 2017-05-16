Флагман ТОФ крейсер "Варяг" прибыл в Сингапур для участия в международной выставке

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) крейсер "Варяг" прибыл на военно-морскую базу "Чанги" ВМС Республики Сингапур. Здесь он станет участником международной выставки военно-морского вооружения и военной техники IMDEX Asia 2017. Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Владимир Матвеев.

"Сегодня гвардейский ракетный крейсер "Варяг" ошвартовался в военно-морской базе "Чанги" ВМС Республики Сингапур. В рамках выставки на протяжении трех дней будет организовано посещение российского крейсера иностранными делегациями стран-участниц международной выставки военно- морского вооружения и военной техники IMDEX Asia 2017", - сообщает представитель ВВО.

Отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" отправился в дальний поход из Владивостока 1 апреля. Корабли уже совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно- морского сотрудничества со странами АТР.