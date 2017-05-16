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Минобороны РФ профинансировало разработку нового поколения "Тигров"

Армия и ОПК
16 мая, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Первый образец бронеавтомобиля может появиться уже в 2018 году

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Автомобиль "Тигр"

Автомобиль "Тигр"

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей "Тигр" открыта, первый образец может появиться в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства", - рассказал он.

По словам Красовицкого, сейчас конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров". "Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем", - добавил он.

Ранее Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что новая машина будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, при этом размещение экипажа и десанта будет более удобным. Также автомобиль получит второй и третий, а в перспективе четвертый класс защиты по общим техническим требованиям.

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