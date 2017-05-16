Военные изучат опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в боевых условиях

СМИ: хакеры украли копию новых "Пиратов Карибского моря" и требуют выкупКультура 16 мая, 11:34
Киев продлил санкции против российских телеканалов и разработчиков антивирусных программМеждународная панорама 16 мая, 11:30
Nokia 3310: действительно ли новое — это хорошо забытое старое?Экономика и бизнес 16 мая, 11:30
Рекордно низкие цены на солнечную энергию установили в ИндииСоциальная ответственность 16 мая, 11:29
Футболист "Челси" Терри заявил, что может завершить карьеру после окончания сезона-2016/17Спорт 16 мая, 11:28
Первый регулярный контейнерный поезд Fesco из Екатеринбурга прибыл во ВладивостокТранспорт 16 мая, 11:27
МЧС окажет всю необходимую помощь пострадавшим от паводка в Тюменской областиНовости Урала 16 мая, 11:23
Пробки в 8 баллов отмечаются в Москве из-за дождяОбщество 16 мая, 11:23
Собянин сообщил о возобновлении роста реальной зарплаты в МосквеЭкономика и бизнес 16 мая, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборы руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начались на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск в Тамбове. Военные изучат опыт применения средств РЭБ в боевых условиях.
"В ходе сборов особое внимание будет уделено занятиям по организации боевого применения и эксплуатации средств РЭБ по опыту выполнения подразделениями специальных задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в ТАСС.
Также пройдут полевые занятия "по размещению личного состава подразделения РЭБ, действующего в отрыве от пункта постоянной дислокации", добавили в ведомстве.
На базе научно-исследовательского испытательного института РЭБ в Воронеже состоится показ перспективной техники наземного и воздушного базирования. Будут представлены образцы как прошедшие госиспытания в 2016 году, так и находящиеся в разработке. Участникам сборов также покажут воздействие систем радиоэлектронной борьбы на связь и передачу данных.
Сборы завершатся 18 мая.