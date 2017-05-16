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Военные изучат опыт применения средств радиоэлектронной борьбы в боевых условиях

Армия и ОПК
16 мая, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Также в рамках сборов пройдут полевые занятия "по размещению личного состава подразделения РЭБ, действующего в отрыве от пункта постоянной дислокации"

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборы руководящего состава войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начались на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск в Тамбове. Военные изучат опыт применения средств РЭБ в боевых условиях.

"В ходе сборов особое внимание будет уделено занятиям по организации боевого применения и эксплуатации средств РЭБ по опыту выполнения подразделениями специальных задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в ТАСС.

Также пройдут полевые занятия "по размещению личного состава подразделения РЭБ, действующего в отрыве от пункта постоянной дислокации", добавили в ведомстве.

На базе научно-исследовательского испытательного института РЭБ в Воронеже состоится показ перспективной техники наземного и воздушного базирования. Будут представлены образцы как прошедшие госиспытания в 2016 году, так и находящиеся в разработке. Участникам сборов также покажут воздействие систем радиоэлектронной борьбы на связь и передачу данных.

Сборы завершатся 18 мая.

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