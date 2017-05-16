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Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года

Армия и ОПК
16 мая, 11:57 UTC+3

Ка-62 - это перспективный многоцелевой вертолет, разрабатываемый ОАО "Камов" на основе военного Ка-60

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Летные испытания нового вертолета Ка-62 начнутся в этом году. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"В этом году мы ожидаем, что он выполнит полноценный первый вылет. В прошлом году было произведено висение, в этом году - полноценный вылет и начало летных испытаний", - сказал Емельянов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас ведутся маркетинговые работы по поиску заинтересованных клиентов.

Ка-62 - это перспективный многоцелевой вертолет, разрабатываемый ОАО "Камов" на основе военного Ка-60. Он создан для выполнения широкого круга задач, в частности, для перевозки пассажиров, спасательных операций, работ в интересах нефтегазовой отрасли. Вертолет может перевозить до 15 человек либо 2,5 т груза.

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