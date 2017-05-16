Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч разрабатывается сейчас в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.

"Одновременно проводятся две работы. Уже определились, что на одноосной схеме возможно достичь скоростей 450 км/ч. Все, что выше, пока на одноосной не получается. А на соосной схеме КБ "Камов" отрабатывает машину со скоростью свыше 500 км/ч. Это делается в интересах Минобороны", - сказал он.