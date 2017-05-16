Обсуждается переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Возможность переезда Международного авиационно-космического салона МАКС из Жуковского в Кубинку пока обсуждается. Об этом журналистам сообщил директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Сергей Емельянов.
"Перевод авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку пока обсуждается. Основной вопрос - экономика и возможность размещения всей экспозиции на площадке. Окончательного решения пока нет", - отметил он.
Историю Международного авиационно-космического салона (МАКС) принято отсчитывать с выставки "Мосаэрошоу-92", которая состоялась в подмосковном Жуковском 11-16 августа 1992 года.
В 1993 году прошел первый МАКС, который с этого момента проводится раз в два года.
Выставку, состоявшуюся в 2015 году, посетили чуть более 400 тысяч человек.