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Фрегат "Адмирал Горшков" будет передан флоту в ноябре 2017 года

Армия и ОПК
16 мая, 12:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, мая. /ТАСС

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что испытания "Адмирала Горшкова" идут по плану и должны завершиться в июле этого года

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Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков"

Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков"

© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" будет передан флоту в ноябре этого года. Об этом журналистам сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

"В ноябре, так же, как "Иван Хурс", должны вступить в строй фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и судно тылового обеспечения "Эльбрус", - сказал он.

Ранее курирующий оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что испытания "Адмирала Горшкова" идут по плану и должны завершиться в июле этого года. Как отметил чиновник, сложность испытаний "Горшкова" состоит в том, что приходится одновременно проверять работу несколько десятков новейших комплексов, в частности, радиоэлектроники, артиллерийского вооружения, различных корабельных систем, систем ПРО.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания, заключительный этап госиспытаний фрегата начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

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