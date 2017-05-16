Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

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МУРМАНСК, 16 мая. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел комплекс артиллерийских стрельб по морской цели в прибрежных полигонах Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"В ходе проведения стрельб расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 поражали морские буксируемые мишени, имитируя артиллерийский бой при сближении с надводным кораблем условного противника", - сказали на флоте.
Ранее экипаж крейсера взаимодействовал с противолодочной авиацией - самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27. Совместно с авиацией были отработаны корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне крейсера, а также проверены радиотехнические средства корабля.
В мае экипаж крейсера завершил полный цикл базовой подготовки. Он включает в себя подготовку личного состава боевых частей корабля к походу, проверку оружия и технических средств и другие элементы. В море экипажу ракетного крейсера "Маршал Устинов" предстоит отработать слаженность боевых расчетов и выполнить ряд общекорабельных учений в соответствии с программой подготовки одиночного корабля. После завершения выполнения задач в море крейсер возвратится в главную базу Северного флота - Североморск.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". Его длина - 186 метров, ширина - 20,8 метра, максимальная скорость 32 узла, экипаж - около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" на Черноморском флоте, "Варяг" на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" на Северном.