Путин продолжит серию совещаний по "оборонке" и проведет переговоры с премьером Италии

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит серию совещаний по оборонной тематике, начатую накануне с обсуждения темы исполнения гособоронзаказа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, часть рабочего графика президент посвятит международным контактам, в частности, проведет переговоры с главой Совета министров Италии Паоло Джентилони, который в настоящее время председательствует в G7.

Как отметил Песков, глава государства по традиции проводит в Сочи серию совещаний по оборонной тематике, "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". Однако в этот раз "повестка дня заставляет отвлекаться от оборонных дел". "Вкрапление" будет связано с визитом в РФ премьер-министра Италии; мы рассчитываем на то, что в полдень начнутся переговоры, - сказал пресс- секретарь.

По словам Пескова, пресс-конференция Путина и Джентилони состоится после беседы в узком составе, до заседания в расширенном формате. "По окончании расширенного состава, после того, как президент проводит своего итальянского гостя, он опять засядет до глубокой ночи с военными. Вот такие у нас планы", - сообщил он.

Переговоры с Джентилони

Как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Джентилони, который занял пост премьера Италии в декабре 2016 года, встретятся впервые.

Нынешняя встреча, по его мнению, может касаться не только двусторонних вопросов, но и российско-европейского взаимодействия.

"Итальянцы председательствуют в Группе семи, саммит которой состоится 26-27 мая, и явно в расчете на то, чтобы привести какие-то импульсы от российской стороны, председатель Совета министров Итальянской Республики совершает к нам рабочий визит, в ходе которого будут обсуждены и двусторонние вопросы, и все актуальные вопросы международной повестки дня", - сказал помощник российского лидера.

Официальное сообщение пресс-службы Кремля также свидетельствует о широком спектре тем для обсуждения. "В ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - отмечают в Кремле. "Предполагается также обсудить актуальные международные темы, включая проблематику борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в сообщении.

Ушаков также отметил регулярность политического диалога РФ и Италии, который, по его словам, "находится в неплохой форме". Помощник президента напомнил, что 11 апреля в Москве Путин провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Серия оборонных совещаний продолжится

По окончании переговоров с итальянским премьером, российский лидер продолжит сессию совещаний с руководством Министерства обороны и основных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ее цель - обсуждение вопросов, связанных с военно-промышленным комплексом, военным строительством.

"Завтра (во вторник), послезавтра (18 мая) и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговор", - уточнил накануне Песков.

Пресс-секретарь отметил, что такие недельные оборонные совещания - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента - собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".

Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа. "Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".

Представитель Кремля сделал акцент на том, что главная цель таких совещаний - подвести итог прошедшим шести месяцам работы. "Происходит это два раза в год, то есть раз в полгода подвести итог полугодия, причем сделать это под личным контролем президента и главнокомандующего, и наметить какие-то основные шаги, выявить узкие места, которые сразу же возникает возможность расширить на перспективу, - подытожил он. - Поэтому, главная цель - это повысить эффективность и военного строительства, и реализации гособоронзаказа, и в целом деятельности наших вооруженных сил".