Метеорологи ВВО использовали на учениях данные из космоса о ледовой обстановке в Арктике

ХАБАРОВСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели учения с использованием данных орбитальных космических аппаратов. В ходе учений они выяснили ледовую обстановку в Арктической зоне ответственности округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае состоялись учения с военнослужащими гидрометеорологической службы Восточного военного округа. Стоящее на вооружении оборудование позволяет проводить подробный анализ метеообстановки в Арктической зоне ответственности округа и использовать данные космических аппаратов", - рассказал Гордеев, добавив, что в ходе учений, метеорологи отработали задачи по получению ледовой обстановки на водных бассейнах северных территорий Дальнего Востока, в том числе "сплоченности и характеристик ледяного покрова".

По словам полковника Гордеева, в ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдали за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализировали собранные данные и передавали их на командные пункты в обработанном для боевых задач виде.

По замыслу одного из элементов учений для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, расчетами метеостанций были определены количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.