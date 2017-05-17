Метеорологи ВВО использовали на учениях данные из космоса о ледовой обстановке в Арктике

ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолетМеждународная панорама 17 мая, 4:00
Белый дом: Трамп будет рад встретиться с Эрдоганом во время своего зарубежного турнеМеждународная панорама 17 мая, 3:33
THR: Майкл Мур снимет сиквел "Фаренгейт 9/11" с критикой ТрампаМеждународная панорама 17 мая, 3:29
Телескоп James Webb доставлен в Техас и подготовлен к финальным испытаниямКосмос 17 мая, 3:24
На аукционе Sotheby's в Женеве за $57 млн проданы серьги, ставшие самыми дорогими в миреОбщество 17 мая, 3:13
"Известия": препараты от инфаркта и инсульта начнут производить в РоссииОбщество 17 мая, 2:51
Плохой лед и "Золушка" из Латвии: на ЧМ по хоккею завершился групповой этапСпорт 17 мая, 2:18
"Известия": число жалоб на коллекторов в ФССП продолжает растиОбщество 17 мая, 2:05
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав УкраиныМеждународная панорама 17 мая, 2:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 17 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели учения с использованием данных орбитальных космических аппаратов. В ходе учений они выяснили ледовую обстановку в Арктической зоне ответственности округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Хабаровском крае состоялись учения с военнослужащими гидрометеорологической службы Восточного военного округа. Стоящее на вооружении оборудование позволяет проводить подробный анализ метеообстановки в Арктической зоне ответственности округа и использовать данные космических аппаратов", - рассказал Гордеев, добавив, что в ходе учений, метеорологи отработали задачи по получению ледовой обстановки на водных бассейнах северных территорий Дальнего Востока, в том числе "сплоченности и характеристик ледяного покрова".
По словам полковника Гордеева, в ходе тренировки, военные синоптики развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные от орбитальных космических аппаратов с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации. Они наблюдали за фактической гидрометеорологической и ледовой обстановкой, анализировали собранные данные и передавали их на командные пункты в обработанном для боевых задач виде.
По замыслу одного из элементов учений для подготовки метеосводки, используемой для военной авиации, расчетами метеостанций были определены количество облачности, высота нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.