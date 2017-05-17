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"Вертолеты России" намерены продвигать Ми-26Т2 и "Ансат-У" в странах Латинской Америки

Армия и ОПК
17 мая, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Парк вертолетов российского производства в Перу является одним из самых многочисленных в Латиноамериканском регионе

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках оборонной выставки в Перу проведет переговоры с представителями силовых ведомств стран Латинской Америки по продвижению в регионе вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Международный салон оборонных технологий SITDEF-2017 пройдет с 18 по 21 мая на территории главного штаба Сухопутных войск в городе Лима (Перу). "Вертолеты России" совместно с АО "Рособоронэкспорт" представят там модели серийных вертолетов военного назначения, а также познакомят перуанских коллег с возможностями легкого вертолета "Ансат", - сообщили в пресс-службе.

"Планируется проведение переговоров с представителями силовых ведомств стран региона по продвижению вертолетов Ми-26Т2 и "Ансат-У", а также по комплексному развитию системы послепродажного обслуживания вертолетов российского производства в этом регионе", - сказали в холдинге.

Как отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, парк вертолетов российского производства в Перу является одним из самых многочисленных в Латиноамериканском регионе. "Стоящие на вооружении ВВС этой страны вертолеты типа Ми-8/17 и Ми-24/35 обеспечивают транспортную и огневую поддержку правительственных войск, борющихся с наркотрафиком и незаконными вооруженными формированиями", - сказал он.

На выставке специалисты "Вертолетов России" представят военно-транспортный вертолет Ми-17В-5, а на стенде "Рособоронэкспорта" будут продемонстрированы модели военно-транспортного вертолета Ми-171Ш и тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

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