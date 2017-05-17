Путин обсудит с представителями Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Темой совещания у президента РФ Владимира Путина по обороне станет реализация государственной программы вооружений (ГПВ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня будет обсуждаться государственная программа вооружений в различных ее измерениях", - сказал Песков. По его словам, в совещании примут участие руководители Минобороны и предприятий ВПК.

Пресс-секретарь напомнил, что совещание состоится по окончании переговоров президента РФ с премьером Италии Паоло Джентилони, которые уже начались в сочинской резиденции "Бочаров ручей".

Накануне Путин начал традиционную недельную серию совещаний по оборонной тематике. Во вторник он обсудил с участниками встречи тему исполнения гособоронзаказа.