Путин обсудит с представителями Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Темой совещания у президента РФ Владимира Путина по обороне станет реализация государственной программы вооружений (ГПВ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет обсуждаться государственная программа вооружений в различных ее измерениях", - сказал Песков. По его словам, в совещании примут участие руководители Минобороны и предприятий ВПК.
Пресс-секретарь напомнил, что совещание состоится по окончании переговоров президента РФ с премьером Италии Паоло Джентилони, которые уже начались в сочинской резиденции "Бочаров ручей".
Накануне Путин начал традиционную недельную серию совещаний по оборонной тематике. Во вторник он обсудил с участниками встречи тему исполнения гособоронзаказа.