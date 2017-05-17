В подмосковном полку впервые показали перезарядку систем С-400

ЗВЕНИГОРОД, /Московская область/, 17 мая. /ТАСС/. Перезарядка зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" была впервые продемонстрирована журналистам. Эту операцию проделали военные из подмосковного ракетного полка, поднятого утром по тревоге.

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"После отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезарядка ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий", - рассказал представитель зенитного ракетного полка подполковник Сергей Бобров.

Вся процедура перезарядки систем С-400 проходит достаточно быстро: заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям. Во время перезарядки и перемещения "Триумфов" их охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

"Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно", - отметил офицер.