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Больше всего экспонатов на "Милекс-2017" представят РФ и Белоруссия

Армия и ОПК
17 мая, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Россия покажет 411 экспонатов, в числе которых 35 образцов вооружений, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия на выставке вооружений "Милекс-2017" будет одним из основных экспонентов и покажет 411 экспонатов, в числе которых 35 образцов вооружений. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"В 2017 году планируется участие около 150 компаний из шести иностранных государств, основными экспонентами станут Белоруссия и Россия. На российской экспозиции площадью 350 кв. м под эгидой АО "Рособоронэкспорт" свою продукцию будут рекламировать 17 российских организаций. Всего будет представлено 411 экспонатов, в том числе 35 образцов", - говорится в сообщении.

В виде моделей и макетов российская сторона покажет истребители Су-35 и МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД, боевой разведывательно- ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный Ми-17В-5, а также военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Также будут демонстрироваться бронетанковая техника и средства противовоздушной обороны. В частности, модернизированный танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки, бронетранспортер БТР-80/82А и боевая машина пехоты БМП-3М. Средства ПВО будут представлены зенитной ракетной системой С-400 "Триумф" и зенитным пушечно-ракетным комплексом "Тунгуска-М1".

Также гости "Милекс-2017" увидят миномет 2С12 "Сани", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С", противотанковый ракетный комплекс "Метис-М/М1", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" и другую продукцию военного назначения.

Международная выставка вооружения и военной техники "Милекс-2017" пройдет в период с 20 по 22 мая в Минске. Ее организатор - Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии. По информации организаторов, выставку посетят 55 официальных делегаций из 27 иностранных государств. Российскую делегацию возглавит директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

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