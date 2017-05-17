На военно-техническом форуме "Армия-2017" выступят лучшие пилотажные группы РФ

Мостовой и Роналдиньо сыграют в матче легенд в парке Кубка конфедераций в ПетербургеСпорт 17 мая, 18:18
Ученые: морские травы способны очищать воду от бактерийСоциальная ответственность 17 мая, 18:12
Санкции против Рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтовМеждународная панорама 17 мая, 18:10
Петракову не понравилась игра опытных футболистов "Томи" в матче с "Крыльями Советов"Спорт 17 мая, 18:05
Бельгийские химики совместили очистку воздуха с производством топливаСоциальная ответственность 17 мая, 18:00
Земля единства христиан: как итальянский город Бари стал центром паломничестваОбщество 17 мая, 18:00
Канадский хоккеист Ли надеется встретиться со сборной России в полуфинале ЧМСпорт 17 мая, 17:55
Симонян: сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеровСпорт 17 мая, 17:52
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки при посредничестве генерал-майора МВДПроисшествия 17 мая, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиационные группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" выступят на III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом журналистам сообщили в сообщили в Минобороны России.
"Авиационные группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты" примут участие в предстоящем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Планируется, что пилотажные группы будут демонстрировать свое мастерство на многоцелевых истребителях и разведывательно-ударных вертолетах в течение шести дней. При этом программу первых двух дней подготовят для иностранных военных делегаций, а в последующем - для специалистов и широкого зрителя", - сообщили в управлении.
В военном ведомстве рассказали, что гостям и участникам форума будут показаны фигуры высшего пилотажа, маневренный воздушный бой, нанесение одиночных и групповых авиаударов по наземным целям, а также совместные действия в едином тактическом замысле в условиях современного общевойскового боя.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте.