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Минобороны опубликовало видео ко Дню Балтийского флота

Армия и ОПК
18 мая, 7:30 UTC+3

18 мая 1703 года гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую победу, захватив два шведских военных корабля

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Минобороны РФ/Youtube

Министерство обороны РФ опубликовало видео ко Дню Балтийского флота.

СПЕЦПРОЕКТ

Балтийский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Это один из старейших флотов России, который был создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает". 

Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения.

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