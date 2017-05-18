Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин проведет очередное совещание по оборонной тематике

Армия и ОПК
18 мая, 0:05 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, мая. /ТАСС

На переговорах обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации и принципами формирования гособоронзаказа

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, 18 мая проведет совещание по оборонной тематике в продолжение начатой во вторник серии подобных встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Накануне глава государства обсудил с участниками встречи вопросы реализации госпрограммы вооружений, а во вторник в центре внимания была тема исполнения гособоронзаказа.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя очередную, девятую по счету "неделю оборонки", напомнил, что Путин по традиции проводит в Сочи такие многодневные серии совещаний "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". "Завтра, послезавтра и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговор", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента: собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".

Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа. "Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".

Представитель Кремля сделал акцент на том, что главная цель таких совещаний - подвести итог прошедшим шести месяцам работы. "Происходит это два раза в год, то есть раз в полгода подвести итог полугодия, причем сделать это под личным контролем президента и главнокомандующего, и наметить какие-то основные шаги, выявить узкие места, которые сразу же возникает возможность расширить на перспективу, - подытожил он. - Поэтому, главная цель - это повысить эффективность и военного строительства, и реализации гособоронзаказа, и в целом деятельности наших Вооруженных сил".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
Черноморский флот России
Парад Победы — 2017
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солист рок-группы "Би-2" Лева задержан на стадионе "Открытие Арена" с марихуаной
2
В деле экс-сотрудника МВД Захарченко появились генерал полиции и полковник ФСБ
3
Меркель: отказ от свободы передвижения для граждан ЕС "будет иметь свою цену" для Лондона
4
Трамп посетовал, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним
5
ЕС запросил у Киева информацию о блокировке российских интернет-ресурсов
6
В России стартовали продажи Nokia 3310
7
На Украине подали в суд на Порошенко из-за санкций против российских интернет-ресурсов
Темы дня
Загрузка...
Реклама