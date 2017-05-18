Путин проведет очередное совещание по оборонной тематике

Сборная России сыграет с чехами за выход в полуфинал чемпионата мира по хоккеюСпорт 18 мая, 0:11
"Монако" в восьмой раз в истории стал чемпионом ФранцииСпорт 18 мая, 0:08
От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флотаАрмия и ОПК 18 мая, 0:05
День Балтийского флота. ДосьеБиографии и справки 18 мая, 0:01
"Ювентус" стал обладателем Кубка Италии в 12-й разСпорт 18 мая, 0:00
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщикаСпорт 17 мая, 23:53
Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в ВенесуэлеМеждународная панорама 17 мая, 23:47
Постпред США при ООН: Америка всегда считала Западный берег частью ИзраиляМеждународная панорама 17 мая, 23:42
Захарова: СМИ в США становятся игроками в политической борьбеПолитика 17 мая, 23:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, 18 мая проведет совещание по оборонной тематике в продолжение начатой во вторник серии подобных встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Накануне глава государства обсудил с участниками встречи вопросы реализации госпрограммы вооружений, а во вторник в центре внимания была тема исполнения гособоронзаказа.
16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя очередную, девятую по счету "неделю оборонки", напомнил, что Путин по традиции проводит в Сочи такие многодневные серии совещаний "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". "Завтра, послезавтра и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговор", - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента: собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".
Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа. "Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".
Представитель Кремля сделал акцент на том, что главная цель таких совещаний - подвести итог прошедшим шести месяцам работы. "Происходит это два раза в год, то есть раз в полгода подвести итог полугодия, причем сделать это под личным контролем президента и главнокомандующего, и наметить какие-то основные шаги, выявить узкие места, которые сразу же возникает возможность расширить на перспективу, - подытожил он. - Поэтому, главная цель - это повысить эффективность и военного строительства, и реализации гособоронзаказа, и в целом деятельности наших Вооруженных сил".