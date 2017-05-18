Путин проведет очередное совещание по оборонной тематике

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как ожидается, 18 мая проведет совещание по оборонной тематике в продолжение начатой во вторник серии подобных встреч с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Накануне глава государства обсудил с участниками встречи вопросы реализации госпрограммы вооружений, а во вторник в центре внимания была тема исполнения гособоронзаказа.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, анонсируя очередную, девятую по счету "неделю оборонки", напомнил, что Путин по традиции проводит в Сочи такие многодневные серии совещаний "дабы достигнуть наивысшей концентрации в обсуждении вопросов". "Завтра, послезавтра и далее продолжатся эти ежедневные совещания в разных форматах, к основным участникам присоединяются руководители разных подразделений Минобороны, руководители предприятий, ведется субстантивный разговор", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что неделя оборонных совещаний - "это абсолютно уникальный формат". "Он уже четыре года существует, существует весьма эффективно, - подчеркнул представитель Кремля. - Это было личное изобретение президента: собрать вместе и производителей, то есть ведущие организации и компании военно-промышленного комплекса, и курирующих руководителей из правительства, и непосредственно пользователей, то есть руководство Министерства обороны и наших Вооруженных сил".

Песков уточнил, что в ходе таких встреч обсуждаются вопросы, связанные с ходом реализации, с принципами формирования гособоронзаказа. "Это прекрасная возможность выявить проблемы, которые возникают, узкие места при производстве техники, выявить какие-то вопросы, которые могут появляться со стороны пользователей, то есть военных, и вопросы, которые, в свою очередь, задают производители техники, - добавил он. - Кроме того, весьма эффективно происходит обмен мнениями по теме бюджетной дисциплины при реализации гособоронзаказа, и вот уже более четырех лет этот формат обкатывается, причем традиционно это происходит в Сочи, что обеспечивает достаточно высокий уровень концентрации на протяжении всей недели".

Представитель Кремля сделал акцент на том, что главная цель таких совещаний - подвести итог прошедшим шести месяцам работы. "Происходит это два раза в год, то есть раз в полгода подвести итог полугодия, причем сделать это под личным контролем президента и главнокомандующего, и наметить какие-то основные шаги, выявить узкие места, которые сразу же возникает возможность расширить на перспективу, - подытожил он. - Поэтому, главная цель - это повысить эффективность и военного строительства, и реализации гособоронзаказа, и в целом деятельности наших Вооруженных сил".