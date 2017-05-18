Балтийский флот отмечает 314-й день рождения

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Балтийский флот России отмечает 314-ю годовщину со дня основания. На кораблях и в соединениях старейшего флота страны пройдет торжественный подъем Андреевских флагов, чествования лучших военнослужащих, митинги и парады в гарнизонах, культурно-массовые мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных судна. Все участники боя были награждены специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".

Праздник День Балтийского флота в России был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".

Боевая готовность - постоянная

Балтийский флот сегодня представляет собой разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально- технического обеспечения. Все воинские части - постоянной боевой готовности, они в кратчайшие сроки способны выполнять задачи по предназначению.

"На сегодняшний день Балтийский флот вполне можно назвать одним из самым современных по корабельному составу флотом России", - отметил командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

По его словам, в последние годы флот пополнился новыми кораблями, другой боевой техникой. Так, в 2016 году в состав флота вошли малые ракетные корабли новых проектов. Современными судами "обогатился" вспомогательный флот. Не остались без новой техники и береговые войска БФ.

Пополнение корабельного состава продолжается и в этом году: в состав флота уже вошел уникальный по своим возможностям тральщик проекта 12700 "Александр Обухов". Корабль имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, на который не реагируют мины, улавливающие электромагнитное поле металлических корпусов. Тральщик оснащен современным оборудованием для поиска и уничтожения мин, в том числе дистанционно управляемыми подводными аппаратами.

До конца года ожидается поступление новейшего многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля проекта 22800. Основой ударного вооружения кораблей этого проекта являются ракеты семейства "Калибр" и "Оникс".

Авиация флота получит новейшие истребители Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы берегового ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", отметил командующий БФ.

На просторах Мирового океана

Экипажи кораблей Балтийского флота регулярно отрабатывают задачи в море, несут боевые вахты в различных районах Мирового океана. В общей сложности в зимнем периоде обучения корабли и подводные лодки выполнили почти 700 мероприятий боевой подготовки, более 100 боевых упражнений с практическим применением ракетного, артиллерийского, торпедного и минного оружия.

По итогам зимнего периода лучшим объединением флота признана Балтийская военно-морская база. Среди корабельных соединений в отличившихся - соединение десантных кораблей, среди надводных кораблей - корвет "Бойкий", малый противолодочный корабль "Алексин", большой десантный корабль "Королев", ракетный катер "Моршанск", базовый тральщик "Сергей Колбасьев" и судно связи "Жигулевск". В морской авиации - вертолетная эскадрилья Ми-24 и МИ-8, в соединении противовоздушной обороны флота - радиотехнический полк.

В летнем периоде боевой учебы, который начинается 1 июня, корабли флота совершат дальние походы в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики, примут участие в международных маневрах и совместном стратегическом учении Белоруссии и России учении "Запад - 2017".

Парад, выставки, концерты

"Праздничные мероприятия в главной военно-морской базе флота - Балтийске начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю Российского флота Петру I, который установлен на набережной морского канала в центре города. В ней примут участие представители командования БФ, ветераны флота, члены правительства Калининградской области и администрации Балтийска, жители и гости самого западного города России", - рассказал официальный представитель БФ Роман Мартов.

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На площади Балтийской Славы состоится парад войск Балтийского гарнизона - военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты флота, соединений надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей.

Для гостей праздника развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, береговых войск, а также аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, по традиции боевые корабли, ошвартованные в гавани у площади Балтийской Славы, будут открыты для всех желающих подняться на палубу, где моряки проведут экскурсии, познакомят с вооружением корабля, условиями службы личного состава.

В течение всего дня будут проходить праздничные концерты флотских творческих коллективов, военных оркестров.