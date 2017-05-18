Делегация Чили намерена посетить военно-морской салон в Санкт-Петербурге

ЛИМА, 18 мая. /ТАСС/. Делегация военно-морских сил Республики Чили намерена посетить Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге и обсудить перспективы военно-технического сотрудничества с коллегами из РФ. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Анатолий Пунчук.

"Наши чилийские партнеры подтвердили, что активизация ВТС с Россией является приоритетным направлением взаимодействия, и проинформировали о своих планах посетить в 2017 году Международный военно-морской салон в городе Санкт-Петербурге. Рассчитываем продолжить наш диалог с чилийской стороной в ходе вышеупомянутого мероприятия", - сказал Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на оборонной выставке SITDEF-2017 в Перу.

Он отметил, что РФ готова предложить партнерам из Чили различную продукцию военного назначения для решения военно-морскими силами республики поставленных перед ними задач.

По словам Пунчука, в рамках Международной выставки военно-морской техники "Экспонаваль-2016", прошедшей 29 ноября - 2 декабря, для чилийских партнеров были проведены презентации кораблей проекта 12150 "Мангуст", 1234.1 "Мираж", 10410 "Светляк" и 11661 "Гепард". "Также состоялись переговоры с высшим руководством ВМС Чили. Обстоятельно и предметно обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего военно-технического сотрудничества в области военно-морской техники", - добавил замдиректора ФСВТС России.

Международный салон оборонных технологий SITDEF-2017 пройдет с 18 по 21 мая на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима.