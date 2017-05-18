В Крыму началось формирование десантно-штурмового батальона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) сформируют в Крыму к 1 декабря 2017 года. Он будет дислоцироваться в районе Феодосии, мероприятия по формированию батальона уже начались. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

"По решению коллегии Министерства обороны РФ в Республике Крым к 1 декабря текущего года будет сформирован отдельный десантно-штурмовой батальон в составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной). Батальон будет дислоцироваться в районе города Феодосия в восточной части полуострова", - сказал Шаманов.

"Мероприятия по формированию батальона уже начались, он будет укомплектован военнослужащими контрактной службы", - добавил глава комитета.

Он сообщил, что в соответствии с имеющимися планами к концу 2019 года на основе этого батальона в Крыму будет сформирован 97-й десантно-штурмовой полк - третий по счету в составе 7-й дивизии. "Планируется, что к концу 2019 года батальон будет развернут в 97-й десантно-штурмовой полк, включающий три десантно-штурмовых батальона, ряд других боевых подразделений, а также подразделений обеспечения", - уточнил Шаманов