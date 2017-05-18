"Ульи" защитят военные объекты Минобороны России

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комплект средств контроля доступа "Улей 1М" будет принят на вооружение ВС РФ в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ генерал-майор Владимир Головачев.
Он рассказал, что на II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" особый интерес Минобороны вызвали несколько инновационных изделий, в том числе комплект средств контроля доступа "Улей 1М", комплекс технических средств охраны "Мурена 1СВ" и комплект средств охраны комнаты для хранения оружия "Арсенал".
"Управлением службы войск и безопасности военной службы вышеупомянутые изделия были приняты в работу. Комплекс технических средств охраны "Мурена 1СВ" и комплект средств охраны комнаты для хранения оружия "Арсенал" успешно прошли государственные испытания и приняты на снабжение. На комплект средств контроля доступа "Улей 1М" готовится проект приказа министра обороны России о принятии его на снабжение ВС РФ в установленном порядке", - сказал Головачев.
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.