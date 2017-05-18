Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Доля современных вооружений ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по формированию новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

"На вооружение Воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружений в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу этого года она должна немного возрасти и составить 68%", - сказал Путин.

По его словам, доля комплекса "Ярс" мобильного и шахтного базирования к концу года в РВСН вырастет до 72%. "Ракетные воска стратегического назначения (РВСН) равномерно переходят на комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования. Такие современные комплексы в системе вооружений РВСН уже составляют 62%, к концу 2017 года их доля увеличится до 72%", - сообщил Путин.

Глава государства отметил, что продолжается обновление Военно-морского флота. По его данным, за 2016 год его состав пополнился 24 новыми кораблями и судами обеспечения, в том числе фрегатами и подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Президент добавил, что доля современных образцов вооружения и техники на флоте сейчас составляет 47% и до конца года должна возрасти до 55%.

"В целом в предстоящий программный период важно сохранить достигнутые темпы перевооружений и, конечно, обеспечить преемственность мероприятий с действующей госпрограммой вооружений", - заключил глава государства